Военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Журналист фиксировал последствия ночной атаки беспилотников ВСУ, когда попал под повторный удар, сообщают «Известия».
Медики диагностировали у Быковского акубаротравму (контузию), которая возникает при воздействии ударной волны.
Ранее KP.RU писал, что украинские дроны в ночь на 6 апреля атаковали жилые дома в Новороссийске, пострадали мирные жители, в том числе дети. В ведомстве уточнили, что целью ВСУ стала гражданская инфраструктура, также повреждены объекты нефтетранспортной инфраструктуры и загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.
Также в конце марта стало известно, что подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ подчеркнули, что военные действовали активно и решительно.