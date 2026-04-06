Военкор «Известий» Евгений Быковский пострадал при обстреле Донецка

Журналист «Известий» Быковский попал под повторный удар ВСУ, когда фиксировал последствия ночной атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Журналист фиксировал последствия ночной атаки беспилотников ВСУ, когда попал под повторный удар, сообщают «Известия».

Медики диагностировали у Быковского акубаротравму (контузию), которая возникает при воздействии ударной волны.

Ранее KP.RU писал, что украинские дроны в ночь на 6 апреля атаковали жилые дома в Новороссийске, пострадали мирные жители, в том числе дети. В ведомстве уточнили, что целью ВСУ стала гражданская инфраструктура, также повреждены объекты нефтетранспортной инфраструктуры и загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

Также в конце марта стало известно, что подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике. В Минобороны РФ подчеркнули, что военные действовали активно и решительно.

