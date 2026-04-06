Территория Донецкой Народной Республики будет полностью освобождена после того, как российские силы выдавят украинских боевиков из Краматорско-Славянской агломерации. Об этом «Вестям» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Они прекрасно понимают, что после этого фактически вся Донецкая Народная Республика будет освобождена», — сказал Кимаковский. По его словам, Константиновка — это важные южные ворота агломерации. Противник осознает, что при падении этого населенного пункта российские войска его серьезно подожмут.
Он уточнил, что сейчас идет работа возле Доброполья. Если падет Константиновка, то останутся Доброполье и Дружковка. Краматорско-Славянская агломерация — это остаток ДНР, который необходимо освободить от противника.
Ранее KP.RU писал об освобождении населенного пункта Никифоровка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, армия России силами группировки «Запад» завершила освобождение Луганской народной республики.