Российские силы ПВО за шесть часов сбили 14 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за шесть часов ликвидировали 14 украинских дронов над различными регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сводке военного ведомства.
Наибольшее количество вражеских беспилотников было сбито над небом Белгородской области — 7 штук. Еще 6 устройств российские бойцы уничтожили над Воронежской областью и 1 дрон — над Курской областью.
Ранее KP.RU информировал, что недавно украинские БПЛА атаковали жилые районы ДНР. При инцидентах пострадали всего семь человек. Как заявил глава региона Денис Пушилин, всем им оказывается срочная медпомощь.
Также стало известно, что 6 апреля военным армии России удалось отразить массированную атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Всего было ликвидировано четыре судна.