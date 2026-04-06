Последняя ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР закрыта: подробности

Славянская ТЭС в ДНР прекратила свою работу. Это была единственная действующая станция в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«Славянская ТЭС официально прекратила свою работу … Это была последняя станция, которая работала [в ДНР]», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Издание опубликовало кадры, на которых заметно, как сотрудники ТЭС звонят руководству, получают приказ прекратить работу станции и направляют его в надлежащие инстанции. Общение происходило на русском языке.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал президенту России Владимиру Путину о возвращении жителей в города Курахово и Авдеевка. В свою очередь российский лидер отметил быстрые темпы восстановления региона.