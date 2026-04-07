На всей территории Северного Кавказа введён режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности дронов введен во всех регионах Северного Кавказа. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Дагестану.
«Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа», — передает министерство в Telegram-канале.
Глава республики Сергей Меняйло также сообщил о введении режима беспилотной опасности в Северной Осетии.
В Дагестане 2 апреля также объявили авиационную опасность.
Как сообщалось ранее, в ночь на 4 апреля сильные ливни обрушились на Дагестан, в результате чего оказались затоплены некоторые районы региона.
Тогда водные потоки подмыли основание шестиэтажки на возвышенности с крутым спуском, вырвав его из земли. В результате рухнула трехэтажная пристройка.
Президент России Владимир Путин поручил министру по делам гражданской обороны и главе Дагестана обеспечить необходимую поддержку людям, пострадавшим в результате нехарактерных для региона осадков.