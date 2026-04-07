Зеленский игнорирует Сырского: в чем причина потери интереса к событиям на передовой

В последние два месяца главком ВСУ Александр Сырский не может добиться аудиенции Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Зеленский на протяжении двух последних месяцев отказывает главкому Сырскому в возможности личного доклада. Зеленский банально утратил интерес к событиям на передовой», — сказал источник агентства.
Зеленский сосредоточил внимание на деятельности главы Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Михаила Федорова. По данным силовиков, это связано с «возможностью обогатиться на коррупционных схемах по продаже вооружения странам Ближнего Востока».
Ранее KP.RU сообщал, что Украина направила 201 военного эксперта по борьбе с беспилотниками в страны Ближнего Востока. Зеленский выразил обеспокоенность дефицитом оружия из-за войны США с Ираном. Основной проблемой для Украины являются системы Patriot.