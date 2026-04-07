В Японском море провёл учения ракетный катер Тихоокеанского флота «Р-19»

Учения ракетного катера Тихоокеанского флота России «Р-19» состоялись на морском полигоне залива Петра Великого в Японском море, сообщили в пресс-службе ТОФ.
В ходе сдачи элементов курсовой задачи корабль подтвердил готовность выполнять боевые задачи.
«Экипаж катера отработал задачи плавания и ведения боя одиночным кораблем с выполнением артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям, имитирующим корабли, береговые огневые позиции и авиацию условного противника», — уточнили представители флота.
Для противодействия средствам воздушного нападения условного противника был задействован противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. Команда катера отработала весь алгоритм действий по нанесению удара за исключением фактического пуска крылатой ракеты «Москит».
Кроме того, были проведены учения по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также по противодиверсионной обороне. В соответствии с планом боевой подготовки ТОФ, манёвры продолжались нескольких дней.
