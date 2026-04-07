В Японском море провёл учения ракетный катер Тихоокеанского флота «Р-19»

В заливе Петра Великого экипаж катера ТОФ «Р-19» отработал нанесение удара крылатой ракетой «Москит».

Источник: Аргументы и факты

Учения ракетного катера Тихоокеанского флота России «Р-19» состоялись на морском полигоне залива Петра Великого в Японском море, сообщили в пресс-службе ТОФ.

В ходе сдачи элементов курсовой задачи корабль подтвердил готовность выполнять боевые задачи.

«Экипаж катера отработал задачи плавания и ведения боя одиночным кораблем с выполнением артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям, имитирующим корабли, береговые огневые позиции и авиацию условного противника», — уточнили представители флота.

Для противодействия средствам воздушного нападения условного противника был задействован противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. Команда катера отработала весь алгоритм действий по нанесению удара за исключением фактического пуска крылатой ракеты «Москит».

Кроме того, были проведены учения по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также по противодиверсионной обороне. В соответствии с планом боевой подготовки ТОФ, манёвры продолжались нескольких дней.

Напомним, в середине марта корвет «Бойкий» провёл учебные стрельбы на морском полигоне в акватории Балтийского моря. Военнослужащие отработали поражение морской цели с использованием 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки.