Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Ленобластью, отражение атаки продолжается

Силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Количество сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 8. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в телеграм-канале.
Дрозденко ранее сообщал, что в Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность. На этом фоне может замедлиться скорость мобильного интернета.
Напомним, за прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили две управляемые ракеты «Нептун», а также 693 дронов ВСУ. Также были сбиты 12 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда из американской системы залпового огня HIMARS.
Как сообщал KP.RU, в результате украинской беспилотной атаки был поврежден нефтепровод в районе порта Приморск. Из перекрытой трубы происходило безопасное выгорание топлива. По данным Дрозденко, пострадавших нет.