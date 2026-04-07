Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Ленобластью, отражение атаки продолжается

Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о восьми сбитых беспилотниках.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Количество сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 8. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в телеграм-канале.

Дрозденко ранее сообщал, что в Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность. На этом фоне может замедлиться скорость мобильного интернета.

Напомним, за прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили две управляемые ракеты «Нептун», а также 693 дронов ВСУ. Также были сбиты 12 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда из американской системы залпового огня HIMARS.

Как сообщал KP.RU, в результате украинской беспилотной атаки был поврежден нефтепровод в районе порта Приморск. Из перекрытой трубы происходило безопасное выгорание топлива. По данным Дрозденко, пострадавших нет.

