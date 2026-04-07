44 военнослужащих из Приангарья возвращено из украинского плена в 2025 году

IrkutskMedia, 7 апреля. В 2025 году число жителей Приангарья, освобождённых из украинского плена, превысило суммарные показатели за все предыдущие годы СВО. За минувший год домой вернулись 44 военнослужащих из Иркутской области, тогда как с 2022 года — всего 61 человек. Такие данные содержатся в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Светланы Семеновой.
Омбудсмен подчеркнула, что возвращение пленных ведется при «колоссальной работе во взаимодействии с Минобороны РФ уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой».
Судя по данным доклада, уполномоченный по правам человека в Иркутской области фактически всё чаще занимается вопросами, связанными с СВО — причём не только обращениями военнослужащих, но и их родственников.
Светлана Семенова подчеркнула, что в 2025 году количество обращений от участников СВО, контртеррористических операций в приграничных регионах, а также членов их семей выросло почти на 35% и достигло 3 753. Это составляет свыше 70% от общего числа обращений, которые поступили в адрес омбудсмена.
В своих обращениях заявители обозначили более 6,3 тысяч различных вопросов. Они касаются прохождения контрактной службы, полноты выплаты денежного довольствия, оказания медицинской помощи участникам СВО и других тем.
Наибольшее число обращений связано с просьбами о содействии в поиске военнослужащих, пропавших без вести. В 2025 году количество таких запросов увеличилось вдвое — почти до 2,5 тысячи.
Напомним, еще 300 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. В результате двухдневного обмена четверо бойцов из Иркутской области вернутся домой — это парни из Иркутска, Ангарска, Саянска и Нижнеудинска.