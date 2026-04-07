Махинации и потери под Красноармейском: комбрига ВСУ Булахова понизили в должности

Командир 35-й бригады ВСУ полковник Алексей Булахов был понижен в должности из-за значительных потерь в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты ВСУ из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Ее комбриг Булахов Алексей снят и назначен на нижестоящую должность. Новый командир тоже не справился», — сказал источник агентства.
Силовики уточнили, что чистки в бригаде были связаны с потерями под Красноармейском. Полковник был замешан в махинациях с военной ипотекой в 2018 году. Булахов был понижен до должности командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ.
Ранее KP.RU сообщал, что командир 14-го армейского корпуса ВСУ полковник Павел Житняк был помещен в военный госпиталь для оформления увольнения по состоянию здоровья. Он прибег к этому шагу на фоне ожидаемой проверки со стороны Генерального штаба.