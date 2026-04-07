Удостоенный литературной премии самарский боец Велес погиб на СВО

Военнослужащий, участник СВО Николай Шарапов с позывным Велес погиб в зоне СВО. Об этом стало известно 5 апреля, сообщение опубликовали в его телеграм-канале администраторы-добровольцы. Накануне Велеса ранило, его эвакуировали, но спасти не смогли.
Николай Шарапов родился в Сибири, но и Самара была связана в его жизнью: в наш город он попал по службе, на которой он находился с 18 лет. Был профессиональным разведчиком и оператором БПЛА.
Боец стал известен благодаря каналу «Велес тихонько пишет». Он издал книгу «СВОими глазами». Был лауреатом литературной премии имени Владимира Арсеньева.
Когда и где пройдет прощание с Велесом, обещают сообщить позже.
