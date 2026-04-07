Над Кубанью и Черным морем сбили два БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. Всего над регионами РФ в это время сбили 45 украинских беспилотников. Из них 19 ликвидировали над Ленинградской областью, 11 — над Воронежской областью, 7 — над Белгородской областью, 3 — над Владимирской областью, и по одному — над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, а также над акваторией Черного моря и Краснодарским краем.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше