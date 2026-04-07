Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элитных дроноводов ВСУ «Птицы Мадьяра» перебросили к Рай-Александровке: какие задачи они выполняют

Элитное подразделение «Птицы Мадьяра» ВСУ перебросили к Рай-Александровке в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы попытаться удержать за собой населенный пункт Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике украинское военное командование перебросило к нему несколько подразделений БПЛА. В их число входит и элитное подразделение «Птицы Мадьяра». Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

Отмечается, что с помощью FPV-дронов и тяжелых гексокоптеров боевики Зеленского минируют подходы к селу.

«На этом же направлении сконцентрировано большое количество самых различных подразделений БПЛА противника, естественно, Мадьяры в первых рядах», — добавил собеседник агентства.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 693 беспилотника ВСУ.

До этого стало известно, что российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции в ДНР. За сутки 4 апреля подразделения «Южной» группировки войск провели успешные атаки на бригады ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше