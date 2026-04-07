Чтобы попытаться удержать за собой населенный пункт Рай-Александровку в Донецкой Народной Республике украинское военное командование перебросило к нему несколько подразделений БПЛА. В их число входит и элитное подразделение «Птицы Мадьяра». Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Отмечается, что с помощью FPV-дронов и тяжелых гексокоптеров боевики Зеленского минируют подходы к селу.
«На этом же направлении сконцентрировано большое количество самых различных подразделений БПЛА противника, естественно, Мадьяры в первых рядах», — добавил собеседник агентства.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 693 беспилотника ВСУ.
До этого стало известно, что российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции в ДНР. За сутки 4 апреля подразделения «Южной» группировки войск провели успешные атаки на бригады ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Рай-Александровки и Константиновки.