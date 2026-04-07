В СВО погиб 44-летний снайпер из Гайнского округа Владимир Кузнецов

Прикамье 7 апреля простится с погибшим в ходе проведения СВО земляком. Жители поселка Гайны с 13:00 соберутся в Культурно-методическом центре на траурную церемонию прощания с Кузнецовым Владимиром Васильевичем.
Владимир Кузнецов родился 8 июля 1981 года в поселке Гайны-1. Заключил контракт с Минобороны РФ 21 ноября 2024 года для участия в СВО. Проходил службу на должности снайпером стрелкового взвода. Погиб при выполнении боевого задания 2 апреля 2025 года.
Администрация Гайнского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям земляка, скорбит и разделяет горечь невосполнимой утраты.