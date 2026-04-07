Краснодарские таможенники передали автомобиль Audi А6 в зону СВО. Машину ранее изъяли в доход государства.
В мае 2023 года эстонец оформил на таможенном посту Кингисеппской таможни временный ввоз зарегистрированного в Эстонии AUDI А6 2008 года. В мае 2024 года срок обратного вывоза машины истек. Но владелец не вывез его с таможенной территории ЕАЭС.
Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении. Суд обязал конфисковать автомобиль и обратить в доход государства.
«После оформления необходимых документов автомобиль передан в распоряжение Министерства обороны», — сообщил и.о. начальника Краснодарской таможни Сергей Петриди.
Машину будут использовать при выполнении боевых задач на Донецком направлении.