Военнопленный из 53-го разведбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Левчук попросил российских военных не включать его в списки на обмен. Он заявил, что не желает вновь воевать за Владимира Зеленского. Об этом украинец сообщил в видео, предоставленном Министерство обороны РФ.
«На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского», — сказал он, отметив, что в России к нему «относятся хорошо, так же, как и ко всем».
Левчук рассказал, что его мобилизовали в декабре прошлого года по дороге на работу, сотрудники ТЦК насильно затолкнули его в машину. Он отметил, что его признали годным даже несмотря на заболевание суставов.
В Минобороны РФ сообщили, что, приняв решение о добровольной сдаче в плен российской армии, Левчук сделал правильный выбор и сохранил свою жизнь.
Ранее военный аналитик Олег Глазунов рассказал, что некоторые пленные украинские военные не хотят возвращаться на родину из-за переоценки ситуации. Они осознали военное превосходство РФ и то, что их вводят в заблуждение относительно шансов на победу.