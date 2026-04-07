Около 1 тысячи домов пострадало в Новороссийске из-за атак ВСУ

За все время проведения СВО в Новороссийске пострадали 829 квартир в 133 многоквартирных домах и 169 частных домовладений. В результате атак ВСУ в городе погибли два человека, а восемь граждан получили тяжкий вред здоровью. У 13 местных жителей зафиксирован легкий вред здоровью, еще у девяти медики классифицировали полученный вред как средний.