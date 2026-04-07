Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 1 тысячи домов пострадало в Новороссийске из-за атак ВСУ

За период проведения специальной военной операции Новороссийск подвергся атакам ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров более 30 раз.

Источник: Коммерсантъ

В ходе вражеских атак в городе повреждены 998 жилых зданий. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил и. о. заместителя главы Новороссийска Олег Мацедонский.

За все время проведения СВО в Новороссийске пострадали 829 квартир в 133 многоквартирных домах и 169 частных домовладений. В результате атак ВСУ в городе погибли два человека, а восемь граждан получили тяжкий вред здоровью. У 13 местных жителей зафиксирован легкий вред здоровью, еще у девяти медики классифицировали полученный вред как средний.

С начала этого года Новороссийск подвергся двум атакам ВСУ — 1 марта и 5 апреля. При последней атаке пострадали пять жителей города. Зафиксированы повреждения в 92 объектах жилой инфраструктуры.