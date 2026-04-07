СМИ: на Украине начался дефицит двигателей для ударных дронов

Жалобы Киева на недостаточное количество мини-двигателей для ударных беспилотников свидетельствует о затруднениях при оказании ей военной поддержки. О проблеме Украины сообщили десятки экспертов по вооружению, компаний и чиновников Европы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседники агентства рассказали, что нехватка двигателей может привести к дефициту БПЛА. Старший научный сотрудник Норвежского университетского колледжа обороны Фабиан Хоффманн объяснил, что проблема Киева связана в том числе с тем, что в Европе недостаточно производственных предприятий, которые собирают мини-реактивные двигатели. В этом плане европейские государства продолжают оставаться зависимыми от США, сообщают «Ведомости».

О сложностях с поставками турбореактивных двигателей для дронов агентству также сообщила исполнительный директор Украинского совета по оборонной промышленности Мария Попова. Она уточнила, что поставки ограничены как от стран-союзников, так и от украинских производителей.

Ранее стало известно о соглашении японской компании, производящей дроны, Terra Drone Corporation с украинским разработчиком БПЛА Amazing Drones. Партнеры заявили о планах выпускать беспилотники-перехватчики. В МИД России назвали сотрудничество враждебным и причиняющим ущерб России шагом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше