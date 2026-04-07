СМИ: на Украине начался дефицит двигателей для ударных дронов

Собеседники агентства рассказали, что нехватка двигателей может привести к дефициту БПЛА. Старший научный сотрудник Норвежского университетского колледжа обороны Фабиан Хоффманн объяснил, что проблема Киева связана в том числе с тем, что в Европе недостаточно производственных предприятий, которые собирают мини-реактивные двигатели. В этом плане европейские государства продолжают оставаться зависимыми от США, сообщают «Ведомости».