Эксперт раскрыл, откуда запускались БПЛА по Владимирской области

«ВСУ атаковали Владимирскую область с территории ближайших селений, возможно, заброшенных ферм, участков или СНТ. Потому что расстояние в 900 км и более, от Владимира до Киева по воздуху — более 909 км, пролететь без препятствий дроны не могут ввиду насыщенности ПВО», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что этот удар является террористическим актом, который могли подготовить «спящие ячейки» в России.
Анатолий Матвийчук отметил, что по городам РФ, которые находятся недалеко от российских границ, украинцы запускают дроны со своих или европейских территорий. Он напомнил, что удары по Ленинградской области велись со стороны балтийских государств.