Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

«Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Покровское, Писанцы, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса и Лесное Запорожской области», — отметили в военном ведомстве.