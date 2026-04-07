Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Слободка, Пустогород, Мирополье, Хотень и Великая Чернетчина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.