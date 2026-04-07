ВС РФ поразили предприятия по производству комплектующих крылатых ракет для ВСУ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили предприятия по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет для ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.