«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», — сказали в министерстве.
ВС РФ поразили предприятия по производству комплектующих крылатых ракет для ВСУ
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили предприятия по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет для ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.