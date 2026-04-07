Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Энергодара рассказал об ударе ВСУ по селу Великая Знаменка

Пухов: ВСУ нанесли комбинированный удар по селу Великая Знаменка.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Удар по селу Великая Знаменка Запорожской области был комбинированным, противник атаковал артиллерией и дронами, сообщил РИА Новости мэр Энергодара Максим Пухов.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка, пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.

«Согласно полученным оперативным данным, ВСУ нанесли по селу комбинированный удар артиллерией и дронами», — сказал Пухов.

Энергодар находится неподалеку от Великой Знаменки.