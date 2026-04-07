Мэр Энергодара рассказал об ударе ВСУ по селу Великая Знаменка

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Удар по селу Великая Знаменка Запорожской области был комбинированным, противник атаковал артиллерией и дронами, сообщил РИА Новости мэр Энергодара Максим Пухов.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка, пострадали шесть человек, из них пятеро — дети.
Энергодар находится неподалеку от Великой Знаменки.