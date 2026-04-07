Эксперт раскрыл, кто помогает Киеву атаковать суда в Черном море

Великобритания курирует нанесение украинскими военными ударов по гражданскому и военному флоту в Черном море. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил сотрудник СБУ (1999−2018 гг.), основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт выразил уверенность, что британские военные не только дают рекомендации ВСУ и помогают им планировать удары, но и получают военный опыт при организации военных операций.

«Именно британцы стоят за всеми атаками БЭКов на Черном море на наш флот, на военный и на гражданский флот… Поэтому я уверен, что когда запускают БЭКи в Средиземном море, рядом с украинцами стоят британские военнослужащие», — сказал собеседник ИС «Вести».

Прозоров считает, что пока британцы применяют БЭКи с использованием ширмы в виде украинских военных, но позднее британский флот будет сам открыто использовать для атак морские беспилотники.

Эксперт добавил, что ключевыми задачами Британии, как и Украины, являются нанесение максимального ущерба российской стороне и сокращение поставок энергоносителей на Запад, в Египет, Турцию и Латинскую Америку.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Лондон заинтересован в эскалации конфликта Москвы и Киева. Он отметил, что Британия не стремится способствовать выводу ВСУ с территорий Донбасса.