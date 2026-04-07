Двое детей остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Новороссийск

Двое детей, пострадавших во время атаки БПЛА на Новороссийск в ночь на 6 апреля, остаются в тяжелом состоянии. Вертолетом санавиации их перевезли в больницу в Краснодаре.
Еще четыре человека находятся под присмотром врачей в больнице Новороссийска, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Напомним, массированная атака на Новороссийск была предпринята в ночь на 6 апреля. Повреждения получили более 90 частных и многоквартирных домов в Южном и Восточном районах города. Мэр Андрей Кравченко ввел режим ЧС.
Повреждения получила инфраструктура морского перевалочного комплекса — элементы трубопровода и причала. На резервуарах с нефтепродуктами возник пожар.
