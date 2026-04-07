«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад и пограничный отряд в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.
«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, города Красный Лиман и села Старый Караван ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 15 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и пяти складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 360 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Райполе и Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Покровское, Писанцы, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса и Лесное Запорожской области.
«Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Дмитрово и Запорожец Запорожской области.
Потери противника за сутки: порядка 60 военнослужащих, 15 автомобилей, шесть станций РЭБ и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- 217 БПЛА самолетного типа.