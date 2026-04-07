Главное из брифинга Минобороны 7 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 7 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад и пограничный отряд в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, города Красный Лиман и села Старый Караван ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, склад боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 15 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и пяти складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 360 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Райполе и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Покровское, Писанцы, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса и Лесное Запорожской области.

«Противник потерял свыше 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Дмитрово и Запорожец Запорожской области.

Потери противника за сутки: порядка 60 военнослужащих, 15 автомобилей, шесть станций РЭБ и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • 217 БПЛА самолетного типа.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше