В Очере похоронят погибшего на СВО осенью 2024 года Юрия Дрюкова

В Прикамье 8 апреля состоится прощание с погибшим в ходе СВО земляком. Очер проводит в последний путь Дрюкова Юрия Вячеславовича.
Юрий Дрюков родился 7 сентября 1986 года в деревне Семеново Очерского района Пермской области. Его воспитала дружная многодетная семья. После окончания сельской школы работал на Очерском машзаводе.
В зоне проведения СВО Юрий Вячеславович проходил службу в звании рядового. Геройски погиб 20 октября 2024 года. Прощание с защитником Отечества состоится с 14:00 в Центральном Доме культуры.
Администрация Очерского муниципального округа выражает искренние слова соболезнования родным и близким земляка, скорбит и разделяет боль утраты.