Эксперт объяснил, почему Сырский боится потери Константиновки

Сдача Константиновки может стоить главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому должности. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя информацию об экстренном приезде военачальника в город для стабилизации состояния фронта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Судьба Сырского зависит от Константиновки. Им могут пожертвовать, назначить кого-нибудь другого. Когда российские войска освободят город и будут продвигаться дальше, [ВСУ] могут найти какого-нибудь бандерлога», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт отметил, что Сырский получил образование в военном училище в Москве в советское время и является профессионалом своего дела. По мнению Дандыкина, действующий главком ВСУ устраивает украинского президента Владимира Зеленского, в том числе и потому, что не жалеет личный состав для достижения целей.

Эксперт считает, что Сырский дал команду гарнизону Константиновки держаться как можно дольше, не сдавать город хотя бы до лета. «Думаю, у ВСУ не получится», — резюмировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что российские подразделения закрепились в частном секторе и промышленных районах Константиновки. О продвижении ВС РФ рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он уточнил, что российские подразделения выявляют и ликвидируют логистические схемы, по которым ведется доставка боеприпасов, пополнения, вывоз раненых в ВСУ.