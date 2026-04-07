Эксперт объяснил, почему Сырский боится потери Константиновки

«Судьба Сырского зависит от Константиновки. Им могут пожертвовать, назначить кого-нибудь другого. Когда российские войска освободят город и будут продвигаться дальше, [ВСУ] могут найти какого-нибудь бандерлога», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт отметил, что Сырский получил образование в военном училище в Москве в советское время и является профессионалом своего дела. По мнению Дандыкина, действующий главком ВСУ устраивает украинского президента Владимира Зеленского, в том числе и потому, что не жалеет личный состав для достижения целей.
Эксперт считает, что Сырский дал команду гарнизону Константиновки держаться как можно дольше, не сдавать город хотя бы до лета. «Думаю, у ВСУ не получится», — резюмировал Дандыкин.
Ранее стало известно, что российские подразделения закрепились в частном секторе и промышленных районах Константиновки. О продвижении ВС РФ рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он уточнил, что российские подразделения выявляют и ликвидируют логистические схемы, по которым ведется доставка боеприпасов, пополнения, вывоз раненых в ВСУ.