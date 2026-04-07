Военный эксперт рассказал, о чем «сигналит» визит Сырского в Константиновку

Посещение главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Константиновки (города в еще подконтрольной Киеву части Донбасса) следует воспринимать как визит «пожарной команды». Приезд главкома является доказательством сложного положения украинской армии и признаком, указывающим на скорое отступление. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт уточнил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации складывается не в пользу украинцев. «Высший офицерский состав действует так, как его подчиненные: в виде пожарных команд всегда пытается прибыть на место, где есть проблемные участки. Естественно, пытаются как-то подбодрить своих военнослужащих и показать, что все хорошо на фронте», — добавил собеседник NEWS.ru.

По словам Марочко, российские подразделения увеличили напор на противника в районе Константиновки. Он считает, что Сырский был вынужден приехать в город, чтобы успокоить военнослужащих и украинцев.

В заключение эксперт выразил уверенность, что Константиновка будет взята под контроль ВС РФ, как и вся территория ДНР.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что территория региона будет полностью освобождена, как только ВСУ вытеснят с территории Краматорско-Славянской агломерации.