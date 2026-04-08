NYT: войска США приостановили нанесение ударов по Ирану

Американские войска приостановили нанесение ударов по территории Ирана в рамках временного двустороннего режима прекращения огня сроком, написала газета The New York Times (NYT).
Журналисты сослались на информацию, которую представил неназванный представитель американской администрации.
Ранее о двухнедельном перемирии с Ираном объявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер пояснил, что за указанное время Вашингтон и Тегеран должны подготовить окончательный вариант договорённости о завершении вооружённого конфликта.
7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Ирану ещё две недели на принятие решения о заключении сделки.
Глава правительства также призвал Иран открыть Ормузский пролив для судоходства на этот срок «в знак доброй воли».