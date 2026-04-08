Тарабрин: Наемники и спецслужбы Запада снабжают Киев химическими боеприпасами

Постпред РФ при ОЗХО рассказал о поставках Западом токсических веществ на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Украина получает химическое оружие и токсичные вещества от западных спецслужб, а также при посредстве иностранных наёмников. На это указал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Дипломат сослался на сведения российского оборонного ведомства.

«Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран», — сказал Тарабрин в интервью изданию «Известия».

Одновременно с отравляющими веществами и токсичными боеприпасами Украина получает крупные партии средств индивидуальной защиты, отметил дипломат. Он подчеркнул, что это может указывать на планирование Киевом провокаций в зоне СВО, при которых будут использованы отравляющие вещества.

Тем временем ВСУ применили графитовые бомбы при атаке на энергосистему ДНР.

Как Украину уличили в тайном развитии военно-химической программы, читайте здесь на KP.RU.

Ранее российский МИД сообщил о применении ВСУ химоружия против ВС России и мирных граждан.

ОЗХО: организация, которая контролирует химическое оружие во всем мире
ОЗХО — одна из ключевых международных организаций, отвечающих за контроль над химическим оружием и предотвращение его распространения. Сегодня она объединяет большинство стран мира и участвует в расследованиях, инспекциях и международных проверках. В этом материале — основные сведения об ОЗХО, ее структуре, задачах и значении.
