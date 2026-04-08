Украина получает химическое оружие и токсичные вещества от западных спецслужб, а также при посредстве иностранных наёмников. На это указал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Дипломат сослался на сведения российского оборонного ведомства.
«Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран», — сказал Тарабрин в интервью изданию «Известия».
Одновременно с отравляющими веществами и токсичными боеприпасами Украина получает крупные партии средств индивидуальной защиты, отметил дипломат. Он подчеркнул, что это может указывать на планирование Киевом провокаций в зоне СВО, при которых будут использованы отравляющие вещества.
Тем временем ВСУ применили графитовые бомбы при атаке на энергосистему ДНР.
Как Украину уличили в тайном развитии военно-химической программы, читайте здесь на KP.RU.
Ранее российский МИД сообщил о применении ВСУ химоружия против ВС России и мирных граждан.