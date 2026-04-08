Times of Israel: армия Израиля продолжает удары по Ирану и Ливану

Израильские военно-воздушные силы по-прежнему наносят удары по Ирану, несмотря на объявление перемирия между Вашингтоном и Тегераном, написала газета The Times of Israel со ссылкой на представителя служб безопасности.
Кроме того, по информации журналистов, армия Израиля продолжает свою операцию против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Издание обратило внимание, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выдвинул предложение о перемирии, заявил, что прекращение огня «вступает в силу немедленно». Глава правительства подчеркнул, что оно должно распространиться «повсюду, включая Ливан».
При этом в публикации также отмечается, что с момента вступления в силу указанного режима израильская сторона дважды сообщала о запусках ракет, которые якобы осуществлялись с территории Ирана.
По некоторым данным, израильские беспилотные летательные аппараты не покидали воздушное пространство ливанской столицы. Звук дронов, пролетающих на низкой высоте, можно услышать во всех районах Бейрута.
Напомним, ранее CNN сообщил, что Израиль согласился прекратить удары по Ирану и присоединиться к решению США о двухнедельном перемирии. Также стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил о достижении Соединёнными Штатами всех целей военной операции на Ближнем Востоке.