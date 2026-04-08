ВС России отразили массовый налет ударных дронов ВСУ над территорией ДНР

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения (ПВН) группировки войск «Центр» с помощью ЗРК «Верба» отразили налет ударных дронов формирований ВСУ на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения отдельного зенитного ракетного дивизиона 51 гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр”, используя переносные зенитные ракетные комплексы “Верба” и оборудованное тепловизионными приборами стрелковое оружие, отразили массовый налет ударных дронов формирований ВСУ на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения.
Как отметили в Минобороны России, в ходе активной обороны расчеты ПВН прикрывают мирное население ДНР и критически важные объекты гражданской инфраструктуры, успешно отражая попытки воздушных атак противника.
«Обладая всем спектром средств противодействия вражеским БПЛА, военнослужащие войск противовоздушной обороны в круглосуточном режиме стоят на страже чистого неба над городами республики», — подытожили в ведомстве.