На Украине проводят активную кампанию по вербовке колумбийских наемников. Киев использует для этого специальных вербовщиков и агитационные ролики. Об этом ТАСС сообщил командир интербригады «Пятнашка» Герой ДНР Ахра Авидзба.
«Больше всего они Колумбию пытаются… Поток у них не максимальный, просто работают рекруты, которые зазывают, ролики снимают», — рассказал Авидзба.
Командир добавил, что часть колумбийцев, воюющих на стороне ВСУ, практически неграмотна. Их завлекли обещаниями больших зарплат в долларах, не раскрывая всех подробностей.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Таким образом, Колумбия запретила наемничество на фоне вербовки своих граждан в ВСУ.
По данным офицера в запасе ВМС Бразилии Робинсона Фариназу, возвращающиеся наемники ВСУ представляют угрозу для Латинской Америки.