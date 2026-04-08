В Башкирии ночью вводили режим «Ракетная опасность»

Сегодня ночью в 01.50 на территории Башкирии была объявлена ракетная опасность. В международном аэропорту «Уфа» действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Башинформ

Примерно через 50 минут, в 02.43 глава госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил об отмене режима «Ракетная опасность». Тогда же были сняты временные ограничения на прилет и вылет в уфимском аэропорту.

Судя по онлайн-табло международного аэропорта «Уфа», задержек рейсов сейчас нет. Аэропорт работает в обычном режиме.

Добавим, этой ночью режим «Ракетная опасность» вводился также на территории соседних с Башкирией регионов. Среди них — Татарстан, Самарская, Оренбургская области, Удмуртия и другие.