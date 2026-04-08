Стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий сообщил, что боевики ВСУ между собой обсуждают военный переворот. Как уточнил сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении Розбицкий, речь идет о режиме Владимира Зеленского.
«Военнослужащие между собой обсуждают, как сделать переворот власти, чтобы сменить Зеленского. Военные обсуждают, что клоун, снимался в “Квартале 95”», — рассказал собеседник ТАСС.
По данным немецкого издания Suddeutsche Zeitung, Зеленский больше не в силах скрывать отчаяние и злость.
В свою очередь польская газета Mysl Polska сообщала, что блэкаут на Украине вызван коррупцией режима Владимира Зеленского, который присваивает всю иностранную помощь.
Ранее пленный украинский боевик Владислав Гуня назвал подготовку солдат ВСУ в Европе способом отмыва денег. Он добавил, что цена за месяц обучения одного солдата составлять 10 тыс. евро.