БПЛА ВСУ атаковали село в Брянской области, ранен сотрудник «Брянскэнерго»

Богомаз сообщил о последствиях удара дрона ВСУ по селу Демьянки в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники атаковали село Демьянки в Брянской области. В результате ранен один человек, сотрудник «Брянскэнерго». Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник “Брянскэнерго”», — уточнил глава региона в мессенджере MAX. Губернатор добавил, что пострадавшему мужчине была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Кроме этого, в результате атаки украинских дронов на регион повреждены два специализированных автомобиля.

Ранее KP.RU писал, что над Брянской областью были уничтожены четыре украинских беспилотника. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за сутки уничтожили три авиабомбы и 217 дронов украинской армии.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше