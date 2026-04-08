БПЛА ВСУ атаковали село в Брянской области, ранен сотрудник «Брянскэнерго»

Украинские беспилотники атаковали село Демьянки в Брянской области. В результате ранен один человек, сотрудник «Брянскэнерго». Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник “Брянскэнерго”», — уточнил глава региона в мессенджере MAX. Губернатор добавил, что пострадавшему мужчине была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Кроме этого, в результате атаки украинских дронов на регион повреждены два специализированных автомобиля.
Ранее KP.RU писал, что над Брянской областью были уничтожены четыре украинских беспилотника. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за сутки уничтожили три авиабомбы и 217 дронов украинской армии.