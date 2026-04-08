Над Краснодарским краем сбили украинские БПЛА ночью 8 апреля

Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА ночью 8 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего с 20:00 7 апреля до 7:00 8 апреля над регионами России уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Орловской, Ростовской областями и Крымом.
Напомним, обломки сбитого беспилотника ВСУ обнаружены в Приморско-Ахтарске. Дрон повредил калитку во дворе частного дома.
