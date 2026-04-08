После атаки ВСУ 6 апреля в Геленджике повреждены 7 домов

В Геленджике зафиксированы повреждения жилого фонда в результате атаки беспилотников в ночь на 6 апреля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

По состоянию на 7 апреля подтвержден ущерб семи частным домовладениям в микрорайоне Голубая бухта и восьми квартирам в многоквартирном доме в центральной части города.

По данным властей, в зданиях выбиты окна, повреждены кровли, деформированы дверные конструкции. Специалисты продолжают подомовой обход для уточнения масштабов ущерба.

Кроме того, повреждения получило здание детского сада, где также выбиты стеклопакеты. В микрорайоне Голубая бухта введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

