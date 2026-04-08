После атаки ВСУ 6 апреля в Геленджике повреждены 7 домов

По состоянию на 7 апреля подтвержден ущерб семи частным домовладениям в микрорайоне Голубая бухта и восьми квартирам в многоквартирном доме в центральной части города.
По данным властей, в зданиях выбиты окна, повреждены кровли, деформированы дверные конструкции. Специалисты продолжают подомовой обход для уточнения масштабов ущерба.
Кроме того, повреждения получило здание детского сада, где также выбиты стеклопакеты. В микрорайоне Голубая бухта введен локальный режим чрезвычайной ситуации.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.