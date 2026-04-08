Российские мотострелки группировки войск «Север» не дают украинским войскам провести ротацию в Харьковской области. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Комета» в беседе с РИА Новости.
Все попытки ВСУ приблизиться к российским позициям сразу пресекаются. Мотострелки открывают огонь из автоматического станкового гранатомёта АГС-30 «Пламя», стрелкового оружия и гранатомётов.
В этот раз подразделения противника так и не смогли поменять личный состав на передовых позициях. Все подъездные пути находятся под постоянным огневым контролем наших бойцов. Командир взвода добавил, что мотострелки работают в тесном взаимодействии с подразделениями войск беспилотных систем. Они круглые сутки следят за обстановкой и выполняют боевые задачи. Благодаря этому срывается ротация украинских подразделений и обеспечивается продвижение российских штурмовиков.
Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии. Там они будут искать дезертиров и выполнять карательные функции. Появилась информация, что украинская военная полиция не справляется с задачей вовремя отправлять группы для поиска беглецов.