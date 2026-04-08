В российской армии создали подразделения для борьбы с дальнобойными дронами

В Вооружённых силах России сформированы специальные подразделения, которые занимаются борьбой с дальнобойными украинскими дронами самолётного типа. Об этом сообщают «Известия».
Подобные формирования уже осваивают недорогой, но очень действенный метод перехвата вражеских беспилотников, регулярно пытающихся прорваться на российскую территорию.
Бойцы новых подразделений работают в составе двух основных групп. Операторы мобильных радиолокационных станций занимаются обнаружением и сопровождением воздушных целей. А расчёты беспилотников управляют зенитными дронами «Молния-ПВО», которые напрямую уничтожают вражеские аппараты.
По словам собеседников издания, такой подход позволяет эффективно и относительно недорого закрывать небо от дальнобойных угроз. Новая тактика уже проходит практическую отработку в войсках.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по цехам, где производят системы управления и комплектующие для оперативно-тактических ракет, которые использует украинская армия.