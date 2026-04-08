Более 30 боевиков теробороны ВСУ в районе Новодмитровки Сумской области дезертировали из опорных пунктов после ударов ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Как утверждает источник, командование 119-й отдельной бригады теробороны в Краснопольском районе не смогло остановить бегство собственных военнослужащих с занимаемых позиций.
«В районе Новодмитровки свыше 30 солдат теробороны дезертировали из опорных пунктов после нашего огневого воздействия», — заявил представитель силовых структур.
Также стало известно, что командование ВСУ не стало пополнять мобилизованными 104-ю отдельную бригаду теробороны в Шосткинский район Сумской области.
Ранее KP.RU писал, что военные ВСУ, пытающиеся сбежать с позиций в Константиновке, могут быть расстреляны своими же сослуживцами. Речь идёт о подразделениях, которые выполняют функции заградительных отрядов.