Приходько рассказал об использовании ВСУ дронов с ИИ для ударов по Горловке

Атаки ВСУ на Горловку участились, сообщил мэр города.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация в Горловке за последние дни «резко ухудшилась», сообщил глава города Иван Приходько во время отчета губернатора Кемеровской области перед депутатами в формате дистанционной связи. По словам градоначальника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новые дроны с искусственным интеллектом.

Приходько рассказал, что враг использует беспилотники под названием «Марсианин». Их крейсерская скорость достигает 300 километров в час, управление осуществляется искусственным интеллектом, а не оператором. Средства радиоэлектронной борьбы не видят такие дроны.

«Поэтому атаки участились», — добавил Приходько.

Он уточнил, что во вторник в 22:00 была совершена атака на промышленное предприятие. Пострадала больница. Также за последние сутки ранения получили четыре человека.

Ранее KP.RU сообщал, что Луганск подвергся массированной атаке ВСУ. По словам главы региона Леонида Пасечника, украинские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе, пострадали три человека.

Биография Леонида Пасечника

Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
