Приходько рассказал об использовании ВСУ дронов с ИИ для ударов по Горловке

Ситуация в Горловке за последние дни «резко ухудшилась», сообщил глава города Иван Приходько во время отчета губернатора Кемеровской области перед депутатами в формате дистанционной связи. По словам градоначальника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новые дроны с искусственным интеллектом.
Приходько рассказал, что враг использует беспилотники под названием «Марсианин». Их крейсерская скорость достигает 300 километров в час, управление осуществляется искусственным интеллектом, а не оператором. Средства радиоэлектронной борьбы не видят такие дроны.
«Поэтому атаки участились», — добавил Приходько.
Он уточнил, что во вторник в 22:00 была совершена атака на промышленное предприятие. Пострадала больница. Также за последние сутки ранения получили четыре человека.
