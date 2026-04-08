В Ординском округе Прикамья похоронили двух участников СВО

В Ординском округе 8 апреля проводили двух погибших в ходе проведения СВО земляков. Тела Зиляева Ильфата Музиповича и Синицына Олега Александровича предали родной земле спустя долгое время со дня их гибели.
Ильфат Зиляев погиб 29 декабря 2025 года. Прощание с военнослужащим состоялось у мечети в деревне Мерекаи, захоронение произвели на деревенском кладбище.
Олег Синицын погиб 7 июня 2024 года. Церемония прощания состоялась в Доме культуры села Орда, захоронение — на кладбище деревни Курилово.
Администрация Ординского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества.