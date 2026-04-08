Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, 13 авто и две в станции RADA RPS-42 израильского производства зоне действий группировки войск «Днепр», сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожены до 40 военнослужащих, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства, два склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Балабино Запорожской области и города Херсон.