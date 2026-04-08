ВС России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — говорится в сообщении.