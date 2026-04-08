Войска «Запада» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Смородьковка в Харьковской области, Татьяновка, Щурово, Пришиб и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.