Войска «Запада» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Смородьковка в Харьковской области, Татьяновка, Щурово, Пришиб и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены два склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

