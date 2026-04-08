Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Центр»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр», улучшив тактическое положение, уничтожили более 335 военнослужащих ВСУ, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс Raven производства Великобритании, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс Raven производства Великобритании и девять автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Там отметили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* (нацбатальон “Азов”*, признан террористическим и запрещен в РФ) и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Кут, Кучеров Яр, Водянское, Гришино, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области», — подчеркнули в Минобороны.

* Запрещенная в России террористическая группировка.