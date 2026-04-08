Главное из брифинга Минобороны 8 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 8 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали шесть бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 170 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, две станции РЭБ, два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Смородьковка Харьковской области, Татьяновка, Щурово, Пришиб и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 200 боевиков, бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Краматорск, Пискуновка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин «Казак», 14 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, трех складов боеприпасов и склада горючего.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 335 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 335 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс Raven и девять автомобилей.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Романки, Покровское, Добропаново, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка, Розовка и Любицкое Запорожской области.

«Противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, пять автомобилей и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар по пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Балабино Запорожской области и города Херсон.

Потери противника за сутки: порядка 40 военнослужащих, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, два склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 143-х районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 13 управляемых авиабомб;
  • 265 БПЛА самолетного типа.

