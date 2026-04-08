Эксперт назвал опасные свойства дрона ВСУ «Марсианин»

Дрон «Марсианин», который появился на вооружении украинских военных, отличается минимальным уровнем шума при работе из-за конструкции лопастей. Кроме того, он способен держать в фокусе приоритетную цель благодаря искусственному интеллекту. Об опасных особенностях «Марсианина» военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что на вооружении ВС РФ тоже есть беспилотники, которые работают с использованием искусственного интеллекта, например «Ланцеты». Собеседник NEWS.ru уточнил, что лопасти «Марсианина» изготовлены с применением специальной резины, поэтому заметить его по звуку сложно, его выявляют, когда он уже близко к цели, что затрудняет его ликвидацию.

«Плюс к этому используются элементы искусственного интеллекта. Как в телефоне, мы квадратик навели на лицо, и он будет держать именно его и фотографировать как приоритетное. Такая же система в этом беспилотнике», — добавил Кнутов.

Он объяснил, что дрон способен выполнять программно пилотируемые миссии с отключенными антеннами связи, в полном радиомолчании, из-за чего РЭБ не эффективен.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал о применении ВСУ новых дронов «Марсианин» без операторской наводки. Он отметил, что БПЛА развивают скорость до 300 км/час. С их использованием ВСУ атакуют в том числе гражданские объекты.